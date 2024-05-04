«Меня не остановишь». Жена бойца СВО приехала в Херсонскую область, чтобы быть рядом с мужем | 360°

Общество 04 мая 2024, 23:27 «Меня не остановишь». Жена бойца СВО приехала в Херсонскую область, чтобы быть рядом с мужем Жена бойца СВО Лиля переехала в Херсонскую область, чтобы быть ближе к мужу РИА «Новости»

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Жена участника специальной военной операции Лиля, несмотря на сложности, приехала в Херсонскую область, чтобы иметь возможность видеться с мужем. Об этом она сама рассказала в интервью РИА «Новости».

«Я такая решительная, боевая женщина, меня не остановишь. Пройдя все города, я, конечно, чуть-чуть боялась, но поехала в Херсонскую область», — сказала Лиля.

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По ее словам, к празднику Пасхи она приготовила куличи, которые намерена передать сослуживцам супруга. Кроме того, она регулярно готовит им домашнюю пищу.

«При возможности всегда наварю борщ, что-нибудь вкусненькое приготовлю, испеку», — отметила она.

Также женщина надеется, что Христово Воскресение она встретит вместе с мужем.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить заявление дочери пропавшего без вести бойца СВО о том, что ее незаконно выселили из дома.