Бастрыкин поручил проверить ситуацию с выселением семьи бойца СВО | 360°

03 мая 2024, 04:26
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с выселением семьи бойца СВО
«РВ»: жену и дочь пропавшего без вести бойца СВО выселили из дома
Дочь пропавшего без вести бойца СВО обвинила приезжего мужчину в том, что он незаконно завладел частью дома, в котором она проживает вместе с матерью, и снимает деньги с карты ее отца. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Речь идет о четырнадцатилетней девочке из села Самарское Азовского района Ростовской области, которая записала видеообращение о своей проблеме к президенту России Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
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В нем она подробно объяснила свое видение сложившейся ситуации. По ее словам, в декабре 2023 года в результате мошеннических действий мужчины по имени Джамал они вместе с матерью лишились половины дома и приусадебного участка, куда теперь их не пускают.
В результате им пришлось выехать из занимаемого жилья.
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить это заявление и разобраться в ситуации.
Тела трех человек обнаружили в сгоревшем доме в поселке Красносельское Выборгского района Ленобласти. Погибшие — близкие родственники. Сын сначала застрелил родителей, а потом устроил поджог и свел счеты с жизнью.
Мошенничество
Следственный комитет России
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