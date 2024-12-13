Русские и украинцы являются одним народом, и враги всегда терпели поражение в попытках вбить между ними клин. Об этом журналу «Международная жизнь» заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
«Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны и преступны», — отметил он.
По его словам, украинскому руководству следует «изгнать демонов политического украинства» и перестать противопоставлять себя всему русскому ради спасения страны.
Ранее Медведев побывал в Китае с рабочим визитом. Он провел в Пекине два дня и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Медведев передал ему личное послание от президента Владимира Путина. Китайский лидер призвал продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине, а также не допустить подливания масла в огонь и распространения конфликта.
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