Медведев поблагодарил россиянок за верность долгу и Родине

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил россиянок с Международным женским днем. В своем видеообращении он отметил роль женщин в зоне спецоперации и в госпиталях.

Политик подчеркнул, что россиянки приближают победу страны.

«Низкий вам поклон за верность долгу, за силу духа, за верность Родине. Мы гордимся вами», — подчеркнул он.

Медведев также обратился к женщинам, чьи близкие защищают Россию — душевное участие, любовь и молитвы служат главной опорой для героев, вдохновляют их на подвиги и свершения во имя Отечества.

Ранее с поздравлением к женщинам обратился президент Владимир Путин. Он поблагодарил россиянок, выполняющих задачи в зоне СВО и проявляющих смелость, мужество и самоотверженность духа.