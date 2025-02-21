Москвичи отправили более 30 тысяч подарков участникам СВО к 23 Февраля

Жители столицы и волонтеры собрали для участников специальной операции более 30 тысяч подарков ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Акция проходила на более чем 50 площадках по всему городу», — написал он.

Участниками мероприятия стали столичные школы и колледжи, госучреждения, предприятия и коммерческие организации. Москвичи собрали бойцам СВО теплые вещи, средства по уходу, кондитерские изделия и многое другое. Военные также получат открытки с пожеланиями и словами поддержки.

Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи передал военным коробку рисунков и упаковку открыток. На них есть QR-код, благодаря которому можно послушать трогательные рассказы для пап и дедушек, которые находятся в зоне СВО.

Жители Шатуры отправили в зону специальной военной операции 23-й гуманитарный конвой. Бойцам доставят военнослужащим технику, стройматериалы, маскировочные сети, медикаменты и продукты.