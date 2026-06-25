Медик Алиева рассказала, что активная работа на огороде сжигает примерно 300 калорий в час

Для многих россиян дачный сезон — это не только отдых, но и серьезная физическая нагрузка. По словам медика Луизы Алиевой, работа на огороде может быть сравнима с тренировкой в спортзале. В беседе с MIR24.TV она рассказала, что активная работа на огороде сжигает примерно 300 калорий в час.

Это прекрасное упражнение средней интенсивности. Более тяжелые задачи, такие как обрезка живой изгороди или транспортировка камней и земли, могут сжигать около 600 калорий в час. Умеренные дачные активности полезны даже в пожилом возрасте. Они помогают снизить риск деменции и рака. Однако неподготовленные люди могут получить травмы из-за чрезмерных нагрузок, написал телеканал «Саратов 24».

Медик отметила, что колка дров противопоказана людям с межпозвонковыми протрузиями или грыжами. Также осторожность следует проявлять тем, кто страдает от гипертонии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, диабета и ожирения.

Чтобы дачный труд приносил только пользу, важно правильно распределить нагрузку: делать разминку перед началом работ, соблюдать режим, чередовать задачи и помнить о полноценном отдыхе.