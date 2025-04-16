Погоду в Москве 16 апреля назвали самой теплой за всю историю наблюдений

В Москве столбики термометров впервые поднялись 16 апреля до отметки в 21,2 градуса, побив исторический рекорд. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

«А вот и рекорд! Это 16 апреля в Москве стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой!» — рассказал эксперт.

В последний раз отметки в плюс 21,2 градуса 16 апреля термометры в столице достигали в 1920 году. Леус добавил, что точное значение нового достижения пока неизвестно — результаты получат после 21:00, когда специалисты зафиксируют показания с термометров.

Ранее гостей и жителей столицы предупредили о рекордно теплой погоде в Пасху. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что 20 апреля будет тепло, как в июле.

Он напомнил, что отметку в 20 градусов показатели столбиков термометра 20 апреля превышали всего пять раз: в 1950, 1995, 1999, 2000 и 2014 годах.