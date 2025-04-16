«Июльская Пасха». Москвичей предупредили о рекордно теплой погоде в наступающие выходные

Москвичей и гостей столицы ожидает рекордно теплая погода в Пасху, которая в этом году выпала на 20 апреля. Об этом в Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Воскресенье Христово будет одним из самых теплых в метеоистории! На Пасху температура воздуха в Москве повысится до +22…+24, что близко к рекорду 30-летней давности, и соответствует климатической норме июля», — сообщил он.

Синоптик добавил, что за последние 77 лет наблюдений на опорной метеостанции ВДНХ 20 апреля показатели столбиков термометра превышали 20 градусов только пять раз — в 1950, 1995, 1999, 2000 и 2014 годах.

Солнечная погода прогнозируется в столице не только на Пасху, но и на весь конец недели. Ожидается, что воздух будет прогреваться теплее обычного — от +19 до +24 градусов, что превышает нормы мая и начала лета.

Соответствующий прогноз ранее давал и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, аномальное тепло сохранится в столице до конца недели.