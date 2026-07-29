Маткапитал в 2026 году вырастет почти до миллиона рублей

Максимальная сумма материнского капитала в России приблизится к миллиону рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

«В этом году выплата по сертификату на первого ребенка составляет около 728 тысяч рублей. На второго, третьего и следующего, рожденного или усыновленного с 2020 года, — около 963 тысяч, но это если на первого сертификат не оформляли, и около 234 тысяч, если оформляли», — сказал депутат.

Коломейцев уточнил, что право на выплату получили женщины, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 января 2020 года, а также второго и последующих детей с 1 января 2007 года. Мужчины могут оформить сертификат, если они стали единственными усыновителями либо воспитывают ребенка после смерти матери, лишения ее родительских прав или совершения ею преступления против ребенка.

С 2024 года обязательным условием стало наличие российского гражданства по рождению у родителя и малыша.

Коломейцев уточнил, что программа маткапитала действует в России уже 20-й год. За это время выплаты получили около 15 миллионов семей. Сертификат оформляется автоматически после регистрации рождения ребенка в загсе и направляется родителям в электронном виде.

Ранее материнский капитал разрешили направлять на покупку загородной недвижимости при соблюдении определенных условий.