Депутат Чаплин отметил, что маткапитал можно использовать для приобретения загородной недвижимости, но с условиями

Материнский капитал разрешается использовать для приобретения загородной недвижимости при определенных условиях, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT .

Парламентарий подчеркнул, что приобретаемый объект должен быть пригоден для круглогодичного проживания. Это означает, что на участке должен стоять капитальный жилой дом с фундаментом, стенами, крышей и проведенными коммуникациями. Материнский капитал нельзя потратить на покупку садового домика, который не зарегистрирован как жилой, а также на приобретение участка без построек.

Важно, чтобы в Едином государственном реестре недвижимости объект был зарегистрирован именно как жилой дом. Также обязательным требованием является выделение долей всем членам семьи. Сделку необходимо оформить с нотариальным обязательством о выделении долей детям в течение шести месяцев после снятия обременения.

Чаплин отметил, что оплатить сертификатом ремонт дачного домика, если он не является официальным жильем, также не получится. Закон разрешает тратить средства только на строительство или реконструкцию жилого дома.