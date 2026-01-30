Мать задержанной на военной базе в США россиянки отказалась от нее

Россиянку Наталью, которая якобы по ошибке свернула на военную базу в США, мать выписала из квартиры и добавила, что на родине ей больше делать нечего. Об этом сообщил RT .

По словам женщины, живущей в Самаре, ее дочь продала квартиру и заявила родителям, что поедет путешествовать. Однако, перебравшись из Мексики в США, Наталья объявила, что остается там жить, и между матерью и дочерью начались конфликты.

«В итоге она меня везде заблокировала, мы не общаемся почти два года», — добавила мать.

Наталья и ее подруга сообщали, что случайно заехали на военную базу, когда искали McDonald’s. По информации посольства, обеих направили в депортационный центр, их ждет высылка из страны и возвращение в Россию.