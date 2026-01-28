Посольство раскрыло подробности задержания россиянок в США из-за военной базы

Посольство России в США подтвердило задержание двух гражданок России в Калифорнии после того, как они якобы «несанкционированно въехали» на военную базу. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии.

«По информации иммиграционно-таможенной службы США, ей передали задержанных двух гражданок России после „несанкционированного въезда“ на военную базу „Кэмп-Пендлтон“ в штате Калифорния», — заявили в посольстве.

Россиянок отправили в местный депортационный центр, им предстоит репатриация. Сотрудники консульства контактируют с иммиграционными властями США для установления всех обстоятельств случившегося.

В посольстве подчеркнули, что Госдеп пока не уведомил российских дипломатов о задержании соотечественниц.

Ранее группа «Русские в Лос-Анджелесе» в Facebook* сообщила, что две россиянки случайно заехали на военную базу, когда искали ресторан сети быстрого питания.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.