Мать наркозависимой москвички объяснила популярность детских рехабов

Острая нехватка государственных центров реабилитации привела к популярности так называемых рехабов для наркозависимых. Об этом MK.RU рассказала мама наркозависимой девочки-подростка из Москвы.

«Убеждена, что две причины. Первая — острая нехватка государственных центров реабилитации, их и вовсе нет в ряде регионов. Вторая — родители опасались негативных последствий в будущем для ребенка и семьи», — заявила она.

Женщина отметила, что у нее раньше было недоверие к частным специалистам, также играл роль материальный вопрос.

«Муниципальные и государственные оказывают услуги бесплатно, кто в городе прописан. Я не знаю частного рехаба, где бы не нужно было ничего платить», — добавила мать подростка.

Ранее организатору рехаба в Дедовске предъявили обвинение по трем уголовным статьям. Работник учреждения избивал пациента, завязывал руки и ноги скотчем, а также заталкивал носки в рот.