Массовый убой кур-несушек в России опровергли

В России нет массового убоя кур-несушек. Об этом Ura.ru заявили в ассоциации «Народный фермер».

В организации объяснили, что яйца являются сезонным продуктом. Спрос на них в весенне-летний период традиционно снижается из-за уменьшения потребления.

«Текущая ситуация с ценами на яйца постепенно стабилизируется, хотя и остается напряженной для производителей. Оснований для паники нет, к осени хозяйства планируют выход на рентабельные показатели», — отметили в ассоциации.

Представители «Народного фермера» добавили, что летом традиционно проводят обновление поголовья куриц и плановый забой.

При этом некоторые фермеры действительно идут на сокращение числа несушек, так как не могут долго работать в убыточном режиме. Однако речи о незапланированном или массовом уничтожении птиц не идет, подчеркнули в ассоциации.

Ранее стало известно, что в Удмуртии на улицу выбросили свыше трех тысяч птиц.