Пользователи Telegram стали жертвами новой схемы рассылки вирусов

Мошенники начали использовать Telegram для рассылки вредоносных файлов под видом фотографий. Жертвами уже стали многие пользователи мессенджера, на это обратил внимание Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Пользователям рассылают документ с подписью, которая побуждает открыть файл. Он выглядит как фотография, но расширение у него APK. Эти файлы содержат вредоносное программное обеспечение, благодаря которому мошенники получают доступ к личной информации и аккаунтам пользователя.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России рассказали, что фотография не может иметь расширение APK.

«Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте!» — предупредили в ведомстве.

По другой схеме мошенники выдают себя за техническую поддержку, утверждая, что была подана заявка на удаление аккаунта. После этого пользователю отправляют ссылку на поддельный сайт Telegram.