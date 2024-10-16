Депутат Немкин рассказал, что мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram

Депутат Госдумы Антон Немкин сообщил RT о новой мошеннической схеме, связанной с кражей аккаунтов в Telegram. По его словам, злоумышленники выдают себя за техническую поддержку, утверждая, что была подана заявка на удаление аккаунта.
После этого пользователю отправляется ссылка на поддельный сайт Telegram, где ему предлагается ввести свой номер телефона. Для отмены удаления мошенники требуют сообщить «поддержке» код, полученный по SMS.
Но на самом деле, фишинговая страница может маскироваться под что угодно: страницу Госуслуг, онлайн-банка или микрофинансовой организации. Если пользователь отправляет код, он теряет доступ к своему аккаунту, предупредил Немкин.
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