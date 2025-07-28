Генпрокуратура назвала причину сбоя в работе систем «Аэрофлота»

Причиной сбоя в работе информационных систем «Аэрофлота» стала хакерская атака, следователи завели уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию в аэропорту Шереметьево под свой контроль. В воздушной гавани отменили около 60 рейсов и задержали более 80.

«Причиной стал сбой в информационной системе „Аэрофлота“ в результате хакерской атаки», — заявили в пресс-службе ведомства.

В Генпрокуратуре добавили, что в аэропорту функционирует мобильная приемная, куда пассажиры вышеуказанных рейсов могут обратиться по вопросам соблюдения их законных прав.

Ранее в «Аэрофлоте» рассказали, когда пассажирам можно будет вернуть средства за отмененные рейсы 28 июля.