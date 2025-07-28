«Аэрофлот» объяснил, когда можно будет вернуть деньги за отмененные рейсы 28 июля

«Аэрофлот» объяснил, когда можно будет вернуть деньги за отмененные рейсы

Пассажиры отмененных рейсов «Аэрофлота» смогут вернуть деньги и переоформить билеты, когда сервисы авиакомпании возобновят работу. Об этом предупредили представители перевозчика.

Сейчас в Шереметьеве переоформляют билеты только для специальных категорий пассажиров:

пассажиры и группы с детьми;

несопровождаемые дети;

пассажиры с ограниченными возможностями по здоровью;

участники СВО;

пассажиры, следующие трансфером.

«Просим пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт вылета», — призвали в пресс-службе.

Проверить статус рейса можно на онлайн-табло сайтов аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании (онлайн-табло аэропорта Шереметьево при вылете из Москвы).

Там же отметили, что с 00:00 по 12:00 28 июля «Аэрофлот» выполнил 76 рейсов из 123 запланированных в расписании авиакомпании в/из Шереметьева.

Данные о хакерской атаке на свою IT-инфраструктуру в компании пока не прокомментировали.