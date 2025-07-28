«Аэрофлот» объяснил, когда можно будет вернуть деньги за отмененные рейсы 28 июля

Пассажиры отмененных рейсов «Аэрофлота» смогут вернуть деньги и переоформить билеты, когда сервисы авиакомпании возобновят работу. Об этом предупредили представители перевозчика.
Сейчас в Шереметьеве переоформляют билеты только для специальных категорий пассажиров:
- пассажиры и группы с детьми;
- несопровождаемые дети;
- пассажиры с ограниченными возможностями по здоровью;
- участники СВО;
- пассажиры, следующие трансфером.
«Просим пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт вылета», — призвали в пресс-службе.
Проверить статус рейса можно на онлайн-табло сайтов аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании (онлайн-табло аэропорта Шереметьево при вылете из Москвы).
Там же отметили, что с 00:00 по 12:00 28 июля «Аэрофлот» выполнил 76 рейсов из 123 запланированных в расписании авиакомпании в/из Шереметьева.
Данные о хакерской атаке на свою IT-инфраструктуру в компании пока не прокомментировали.
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