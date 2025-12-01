Машина с подростками упала с обрыва в Дагестане

Источник 360.ru: подросток погиб в Дагестане при падении машины с обрыва

В результате падения внедорожника УАЗ с обрыва в Дагестане погиб подросток, еще три ребенка получили травмы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в селе Цолода в Ахвахском районе во время проезда машины по возвышенности. В салоне находились четыре несовершеннолетних пассажира от 14 до 16 лет.

В какой-то момент у автомобиля спустило колеса, водитель поставил ее на ручной тормоз и вышел. Подростки остались в салоне.

Пока мужчина искал поломку, автомобиль скатился в обрыв с высоты 10 метров. В результате аварии один пассажир скончался на месте, троих доставили в больницу.



Происшествие с самопроизвольным съездом внедорожника в обрыв подтвердили в пресс-службе республиканского главка МВД.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия погиб 16-летний пассажир. Еще три подростка 14, 15 и 16 лет находятся в больнице с травмами.

Ранее двое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Дагестане в результате столкновения с КамАЗом.