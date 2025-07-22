Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Дагестане

В результате лобового столкновения на федеральной трассе «Кавказ» в Дагестане погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.

Авария произошла утром 22 июля на 247-м километре трассы. По данным полиции, 39-летняя гражданка Казахстана за рулем автомобиля Chery Tiggo выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ладой Ларгус», которой управлял 39-летний житель Удмуртии. Оба водителя, а также дети четырех и шести лет скончались на месте.

Пострадали еще четверо человек: 33-летняя женщина и двое детей четырех и восьми лет из отечественного автомобиля, а также 15-летний пассажир иномарки. Всех их доставили в больницу с травмами. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее в Забайкалье зампред краевого правительства Алексей Гончаров сообщил, что попал в ДТП из-за ям на дороге.