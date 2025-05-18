Мантуров не исключил возвращение иностранных компаний в Россию

Ушедшие из России западные компании могут вернуться на отечественный рынок, если их появление повысит конкуренцию. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его процитировал ТАСС .

Он отметил, что страна в вопросе иностранных брендов будет исходить из своих интересов.

«Если мы заинтересованы в более широкой номенклатуре и в повышении конкуренции, то мы будем руководствоваться таким принципом», — подчеркнул Мантуров.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин подтвердил, что многие компании неофициально подают сигналы о желании вернуться в Россию. По его словам, конкретных заявлений и запросов пока нет, но представители ряда брендов ведут предварительные неформальные контакты.

Эксперт предположил, что шведские IKEA и H&M вернутся на российский рынок в числе последних.