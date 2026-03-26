Мантуров объявил о проработке запрета вейпов

Министерствам поручили проработать вопрос запрета вейпов в России. Об этом РИА «Новости» сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.

По его словам, соответствующее поручение дали Министерству экономического развития, Минздраву и Минфину, чтобы они пришли к единой позиции в вопросе.

«Все это направление поддержали. Дальше регуляторно мы должны прийти к решениям, которые приведут к запрету по использованию продукции», — отметил Мантуров.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о запрете продажи вейпов на остановках общественного транспорта. Глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркивал, что продажа таких изделий в местах скопления людей приводит к увеличению риска пассивного курения.

Ранее депутаты также предложили запретить россиянам курить в автомобилях.