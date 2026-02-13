В Госдуме предложили запретить россиянам курить в автомобилях

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил законодательно запретить курение в автомобилях, если в салоне находятся дети. Речь идет в том числе о вейпах и электронных сигаретах, сообщил он RT .

«Почему мы не пускаем детей в курительные комнаты в аэропортах, но спокойно смотрим, как они сидят в таких же газовых камерах на колесах?» — задался вопросом парламентарий.

По его словам, ехать в машине и «пыхтеть, как паровоз», если в ней дети, — «это то же самое, как совместно дышать парами ртути. Вредно и бессмысленно».

Милонов заявил, что готов подготовить соответствующие поправки в Правила дорожного движения и обсудить инициативу с Министерством здравоохранения.

С такой же инициативой в мае прошлого года выступил политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко. Однако он настаивал на полном запрете курения в салоне во время движения автомобиля и при наличии пассажиров, не только детей.