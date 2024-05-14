«Макфа» обжаловала решение о немедленной национализации | 360°

Общество 14 мая 2024, 19:35 «Макфа» обжаловала решение о немедленной национализации Защита «Макфы» подала жалобу на решение суда о национализации компании РИА «Новости»

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Защита компании «Макфа» обжаловала решение Центрального районного суда Челябинска о немедленной национализации и передаче ее активов под контроль Росимущества. Об этом РБК рассказал адвокат Павел Хлюстов.

Ответчики пожаловались на то, что спор рассмотрели в одно заседание, а законность его решения не проверил суд апелляционной инстанции.

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«Еще до проверки законности решения в апелляционном суде „Макфа“ перейдет под контроль Росимущества», — пояснил Хлюстов.

Исполнительные листы взыскателю выдали 13 мая. Как отметил адвокат, это произошло еще до изготовления решения суда.

Ранее Хлюстов назвал наложение ареста на 100 триллионов рублей в рамках иска Генпрокуратуры России об изъятии активов крупного производителя макарон «Макфа» «творчеством судебного пристава». Владельцы предприятия даже выступили с предложением о выкупе акций своей компании. Но суд удовлетворил иск заместителя Генеральной прокуратуры об обращении имущества производителя макарон «Макфа» в доход России.