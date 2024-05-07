Трунов заявил о предложении владельцев «Макфы» выкупить компанию обратно после конфискации | 360°

Общество 07 мая 2024, 10:11 Трунов заявил о предложении владельцев «Макфы» выкупить компанию обратно после конфискации РБК: владельцы АО «Макфа» захотели выкупить компанию после конфискации РИА «Новости»

Читать 360 в

Владельцы АО «Макфа» выступили с предложением о выкупе акций своей компании. Об этом РБК сообщил адвокат Игорь Трунов.

Предложение о мировом соглашении направили в Росимущество и Генпрокуратуру. Оно предполагает, что нынешний владелец выкупит предприятие, а государство войдет в его управление, пояснил юрист.

Реклама

По его словам, каждый год на благотворительные цели, связанные с СВО, будет направляться сумма в размере одного миллиарда рублей. В качестве третьего лица планируется привлечь Росимущество.

По словам Трунова, переход предприятия под госуправление может привести к остановке производства из-за санкционных ограничений и сложностей с обслуживанием иностранного оборудования, что создает угрозу дефицита хлебобулочных изделий в регионе. На предприятии работают шесть тысяч сотрудников.

«Ожидается ответ из Москвы, где будет приниматься окончательное решение. Предлагаемое мировое соглашение представляет собой уникальный компромисс», — отметил Трунов.

Юрист обратил внимание, что в стране уже имеются такие прецеденты. Отдельно он подчеркнул, что о деньгах говорить пока преждевременно.

«Если государство захочет 50%, то это будет одна сумма, а если 10%, то другая», — заключил адвокат.

Накануне Центральный районный суд Челябинска отказался удовлетворить ходатайство о передаче в арбитражный суд иска об обращении в доход России имущества «Макфы».