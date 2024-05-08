Челябинский суд обратил имущество группы «Макфа» в доход государства | 360°

Важное 08 мая 2024, 16:15 Челябинский суд обратил имущество группы «Макфа» в доход государства Суд удовлетворил иск ГП об обращении в доход государства имущества «Макфы» РИА «Новости»

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Суд в Челябинске удовлетворил иск заместителя Генеральной прокуратуры об обращении имущества производителя макарон «Макфа» в доход Российской Федерации. Об этом РБК сообщил адвокат Павел Хлюстов.

«С данным решением „Макфа“ категорически не согласна и в ближайшее время намерена его обжаловать. Генеральная прокуратура ходатайствовала о немедленном исполнении решения, из-за чего до апелляционной инстанции у действующих собственников контроль над компанией не остается», — отметил он.

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Хлюстов добавил, что решение вынесла только первая инстанция, поэтому преждевременно говорить об окончательной национализации «Макфы».

Генпрокуратура направила иск в суд о взыскании имущества компании «Макфа» в пользу государства в конце марта. Кроме АО «Макфа» по делу проходят «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», АО «СМАК» и другие компании.