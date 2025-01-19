Макаревич начал распродавать имущество в Израиле

Проживающий в Израиле известный музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* начал продавать свое имущество в Израиле. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника, первым Макаревич* выставил обеденный кухонный стол с пятнами от вина и восемь стульев с соломенным покрытием.

В объявлении музыкант указал, что стол «напитый, наетый и намоленный», а продает его в связи с ремонтом. Спустя пару дней объявление удалили, видимо, стол Макаревича* все-таки купили.

Представитель артиста Антон Чернин в декабре заявлял, что у Макаревича* не осталось бизнес-активов или имущества в России.

При этом в ноябре 2024 года руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявлял, что у Макаревича в России может быть примерно 70 объектов недвижимости.

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.