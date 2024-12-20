У Макаревича не осталось активов в России

Переехавший в Израиль лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* не имеет никакого имущества или бизнес-активов в России. Об этом в комментарии РБК заявил представляющий интересы артиста Антон Чернин.

Он добавил, что закрытое по решению Федеральной налоговой службы юридическое лицо «Философия ненасилия»* Макаревич* открыл после попадания в список об иностранных агентах, как того требует закон. Но с тех пор требования изменились, поэтому организацию закрыли.

«Никаких бизнес-интересов и никакого имущества у Макаревича* в России нет», — заявил Чернин.

О том, что ФНС закрыла компанию Андрея Макаревича* «Философия ненасилия»* сообщал Mash. Авторы утверждали, что в сферу деятельности открытой в январе прошлого года компании входили производство фильмов, издательской и рекламной продукции, а также проведение лекций и тематических встреч.

Но законодательство запрещает иностранным агентам все эти виды деятельности. При этом после внесения в список иноагентов физические лица обязаны в течении месяца учредить компанию, чтобы вести финансовую отчетность о своих расходах и регулярно предоставлять ее в надзорные органы, а раз в год проводить аудит.

*Внесены в список иностранных агентов.