Россиянам назвали самые бюджетные пляжные направления на майские праздники

Для россиян Египет и Турция стали самыми бюджетными направлениями на майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Стоимость 10-дневного тура в Турцию на двоих взрослых начинается от 120 тысяч рублей, а в Египет — от 163,9 тысячи рублей.

«В начале мая в Турции купаются самые смелые — море прохладное. Но отдых все равно востребован. Май в Турции прекрасен без купания в море: комфортная погода для экскурсий, красивая природа, приятные цены», — отметили в АТОР.

Стоимость отдыха в Египте в мае дороже из-за теплого моря. Также в топ популярных направлений вошли Индонезия, Вьетнам, Китай и Таиланд.

Замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков отмечал, что Катар, Оман и ОАЭ обеспокоились резкой приостановкой туристического потока из России на фоне конфликта на Ближнем Востоке.