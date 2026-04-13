Депутат Панеш напомнил, что 8 мая будет сокращенным рабочим днем

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал о графике майских праздников в 2026 году. Об этом сообщил RT .

По словам депутата, праздничные дни разделят май на два периода по три выходных дня. Первые выходные будут связаны с праздником Весны и Труда и продлятся с 1 по 3 мая. Четверг, 30 апреля, будет сокращенным рабочим днем.

Затем последует рабочая неделя с 4 по 8 мая, после которой начнутся вторые майские выходные, приуроченные ко Дню Победы, — с 9 по 11 мая. Парламентарий подчеркнул, что 8 мая также будет сокращенным рабочим днем для тех, кто работает пять дней в неделю.