Лукашенко приедет в Россию с рабочим визитом

Лукашенко совершит визит в Россию 21–22 декабря и проведет встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию и проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого» .

Лукашенко примет участие в саммитах Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

В рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета 21 декабря главы государств обсудят основные направления международной деятельности на будущий год, формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, подходы к торгово-экономическому сотрудничеству с партнерами ЕАЭС и ряд других вопросов. В этот же день пройдет встреча с Путиным.

В понедельник, 22 декабря, состоится традиционная неформальная встреча глав государств — участников СНГ. Они подведут итоги уходящего года и оценят перспективы интеграционного взаимодействия.

Ранее Лукашенко назвал Путина великим человеком и волкодавом в политике.