Мишустин предложил странам СНГ сотрудничать в торговле и культуре

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с инициативой укрепления связей между государствами СНГ. На встрече в Душанбе обсуждались перспективы единого таможенного пространства, что способствует упрощению товарооборота. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.
Особый акцент был сделан на развитии промышленной кооперации и аграрного сектора в рамках ЕАЭС. По словам премьера, доля Содружества в российском товарообороте достигла 15,5% в 2024 году. Он призвал к сближению правовых норм ЕАЭС и СНГ для повышения экономического суверенитета.
В завершение Мишустин поблагодарил Таджикистан за гостеприимство и пригласил делегации стран СНГ на выставку «Иннопром» и конкурс «Интервидение», запланированные на осень в Москве.
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