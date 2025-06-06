Мишустин предложил странам СНГ сотрудничать в торговле и культуре

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с инициативой укрепления связей между государствами СНГ. На встрече в Душанбе обсуждались перспективы единого таможенного пространства, что способствует упрощению товарооборота. Об этом сообщили « Государственные новости » со ссылкой на пресс-службу правительства.

Особый акцент был сделан на развитии промышленной кооперации и аграрного сектора в рамках ЕАЭС. По словам премьера, доля Содружества в российском товарообороте достигла 15,5% в 2024 году. Он призвал к сближению правовых норм ЕАЭС и СНГ для повышения экономического суверенитета.

В завершение Мишустин поблагодарил Таджикистан за гостеприимство и пригласил делегации стран СНГ на выставку «Иннопром» и конкурс «Интервидение», запланированные на осень в Москве.