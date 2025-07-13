Людям с бессонницей раскрыли технику засыпания за две минуты

Эксперт по здоровому образу жизни Хорди Ву поделился простой техникой, которая может помочь быстрее заснуть. В разговоре с изданием 20minutos он рассказал, что метод занимает всего две минуты.

По его словам, нужно сцепить пальцы и положить руки под голову. Затем, не двигаясь, в течение минуты смотреть влево, сосредоточившись на одной точке. Когда появятся признаки сонливости — например, зевота — повторить то же самое, только глядя вправо.

Хорди Ву объяснил, что этот способ улучшает кровоток в области головы и активирует блуждающий нерв, который помогает организму расслабиться.

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