«ФедералПресс»: 20-30 граммов шоколада в день не нанесут вреда организму

11 июля отмечается Всемирный день шоколада. «ФедералПресс» рассказал, чем шоколад может быть полезен, в каких случаях он может навредить и сколько его можно есть без вреда для здоровья.

Шоколад делают из какао-бобов, которые содержат полезные микроэлементы и антиоксиданты. Они помогают бороться с воспалениями, улучшают работу сердца и защищают клетки от повреждений. Однако в шоколад также добавляют сахар и жиры, и от их количества зависит, будет ли продукт полезным или вредным.

Темный шоколад с содержанием какао не менее 70% богат флавоноидами — природными антиоксидантами, которые способствуют снижению плохого холестерина и укрепляют сосуды. Также в шоколаде много магния, который помогает нервной системе, поддерживает мышцы и способствует хорошему сну.

Еще одно важное вещество — теобромин. Он действует мягче, чем кофеин, но улучшает концентрацию и бодрит. Горький шоколад не содержит холестерин и обычно менее сладкий, чем молочный или белый.

Даже на диете можно позволить себе немного шоколада — главное, чтобы он был качественным и без искусственных добавок. Главное правило — учитывать суточную калорийность рациона. В среднем 20–30 граммов шоколада в день достаточно, чтобы насладиться вкусом и не переживать за фигуру.