«Вызовы делают нас сильнее». Спикер Госдумы поздравил жителей с Днем России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в Telegram-канале поздравление с Днем России. Он напомнил о достижениях страны за последние годы и отметил, что вызовы лишь делают ее сильнее и объединяют ее жителей.

Володин отметил, что история России насчитывает более тысячи лет и ей приходилось переживать разные периоды.

«Но в самое трудное время люди всегда объединялись, вставали плечом к плечу на защиту своей Родины. <…> Вызовы делают нас сильнее. Вместе мы победим!» — констатировал спикер нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что более чем за 10 лет против страны ввели свыше 21 тысячи санкций, однако она продолжает развиваться и даже поднялась с шестого на четвертое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. России удалось обогнать в рейтинге Германию и Японию, стать самой крупной экономикой Европы. В 2023 году ВВП РФ вырос на 3,6%, в первом квартале 2024-го рост экономики достиг 5,4%, добавил Вячеслав Володин.

Напоследок он поздравил россиян, пожелал им счастья и здоровья.

В Московской области День России отметят множеством праздничных концертов.