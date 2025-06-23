Люди без культурного кода. Недавних иностранцев призвали не допускать на госслужбу

Политолог Ярошенко предложил не брать на госслужбу чужих для России людей

В органы власти все чаще попадают люди, имеющие слабые связи с Россией. По этой причине необходимо ужесточить правила приема на госслужбу, заявил 360.ru политолог Алексей Ярошенко.

Он отметил, что представители государственных структур должны понимать, какое общество представляют, и хорошо знать культуру страны. По его словам, сейчас госслужба является слишком открытой.

«Достаточно получить паспорт — и ты уже в системе. Без ожидания. Без адаптации. Без времени. Государство потеряло главную защиту — временную дистанцию, которая должна отделять гражданство от допуска к управлению», — подчеркнул эксперт.

Ярошенко напомнил, что на сегодняшний день натурализованный гражданин имеет право за полгода получить полномочия, к которым раньше шли годами.