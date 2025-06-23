Люди без культурного кода. Недавних иностранцев призвали не допускать на госслужбу
Политолог Ярошенко предложил не брать на госслужбу чужих для России людей
В органы власти все чаще попадают люди, имеющие слабые связи с Россией. По этой причине необходимо ужесточить правила приема на госслужбу, заявил 360.ru политолог Алексей Ярошенко.
Он отметил, что представители государственных структур должны понимать, какое общество представляют, и хорошо знать культуру страны. По его словам, сейчас госслужба является слишком открытой.
«Достаточно получить паспорт — и ты уже в системе. Без ожидания. Без адаптации. Без времени. Государство потеряло главную защиту — временную дистанцию, которая должна отделять гражданство от допуска к управлению», — подчеркнул эксперт.
Ярошенко напомнил, что на сегодняшний день натурализованный гражданин имеет право за полгода получить полномочия, к которым раньше шли годами.
Мы видим, как в ряде регионов формируются параллельные управленческие слои. Это не трудовые мигранты. Это граждане — но без внутренней связи с Россией. Без культурного кода.
Алексей Ярошенко
политолог
Чтобы обезопасить страну, политолог предложил ввести ценз гражданства на все виды государственной и муниципальной службы. Исключением может стать только отправка в зону проведения СВО, отметил он.
По мнению Ярошенко, допуск к госслужбе следует предоставить либо на основании гражданства по рождению, либо если человек имеет не менее 18 лет непрерывного гражданства России.
Ранее депутат Ярослав Нилов призвал запретить мигрантам работать курьерами. Он уточнил, что доставщики зарабатывают больше научных работников и преподавателей.