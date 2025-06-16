Депутат Нилов предложил запретить иностранцам работать курьерами

Глава комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил запретить иностранным гражданам работать курьерами. Об этом сообщил News.ru .

По словам депутата, доставщики в России зарабатывают больше, чем научные работники и сотрудники сферы образования.

«Возмутительно, когда у нас преподаватели, врачи, работники системы соцобслуживания и ученые получают меньше, чем курьеры-иностранцы. Причем вчерашние работники стройки сегодня стали курьерами», — заявил парламентарий.

Он призвал рассмотреть вопрос о введении запрета на работу иностранцев в сфере доставки. Некоторые регионы уже начали вводить подобные ограничения, добавил Нилов.