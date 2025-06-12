Любимова поздравила россиян с праздником

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила граждан с Днем России. В своем Telegram-канале она отметила, что испытывает особую гордость за страну и ее многонациональный народ.

«Дорогие друзья, поздравляю с Днем России! В этот праздник мы чувствуем особую гордость за нашу великую страну, ее мужественный многонациональный народ, богатую историю, вековые традиции и уникальное культурное наследие», — написала она.

По словам министра, особенно сейчас важно помнить, что сила России — в единстве и справедливости. Любимова пожелала всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Ранее Путин указал на свершения российского народа. По его словам, верность традициям предков, любовь к Родине и ответственность за ее будущее вдохновляют и помогают преодолевать трудности и достигать целей.