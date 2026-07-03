Литературный критик Галина Юзефович и журналист Алалыкина попали в реестр иноагентов

Реестр иностранных агентов расширился до 1227 пунктов. Новыми фигурантами списка стали литературный критик Галина Юзефович*, журналист Екатерина Алалыкина (Катя Аренина)*, директор программ Школы гражданского просвещения* Инна Березкина* и видеопроект «Ромб»*. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

В ведомстве подчеркнули, что Юзефович* и Алалыкину* включили в реестр иностранных агентов за работу с нежелательными организациями и другими иностранными агентами, а также за распространение недостоверной информации о решениях российских властей.

Инна Березкина*, по данным Минюста, принимала участие в антироссийских акциях в других странах, выступала с критикой специальной военной операции, а также взаимодействовала с иностранными и международными организациями, чью деятельность в России признали нежелательной.

Все три новые участницы списка живут за границей.

Российский видеопроект «Ромб»* включили в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о работе российских властей, формирование негативного образа вооруженных сил и пропаганду ЛГБТ**- отношений.

В пятницу, 3 июля, прокуратура Москвы передала следователям материалы о нарушениях бывшим депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым* законодательства об иностранных агентах.

В пресс-службе ведомства заявили, что уехавший из России политик выкладывал в социальных сетях посты без обязательной маркировки, за что ему дважды выписывали штраф. Теперь Гудкову* грозит уголовное дело.