Лишенные гражданства комики Комиссаренко и Романов сохраняли бизнес в России

Лишенные гражданства России стендап-комики Слава Комиссаренко и Дмитрий Романов до сих пор владеют компаниями на территории страны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По информации источника канала, у Романова есть зарегистрированное ИП в районе Хорошево-Мневники, а у Комиссаренко — ИП в районе Арбата. Обе компании занимаются услугами в сфере искусства и видеопродакшена, Федеральная налоговая служба их ликвидирует.

Ранее стало известно, что Романова и Комиссаренко по инициативе ФСБ лишили российского гражданства на основании того, что их действия создают угрозу национальной безопасности государства. Также комикам запретили въезд в Россию.

Кроме того, Комиссаренко обвиняется в клевете в отношении белорусского президента Александра Лукашенко. Его объявили в межгосударственный розыск и заочно приговорили к шести годам колонии в республике.