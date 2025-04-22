Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства России

Стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова по инициативе ФСБ лишили российского гражданства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Комиссаренко и Романов ранее уехали из России. В Белоруссии Комиссаренко объявили в межгосударственный розыск. Его подозревают в клевете в отношении главы государства Александра Лукашенко. Комик сбежал на Украину, опасаясь экстрадиции, где начал заявлять о «незаконном уголовном преследовании».

Что касается Романова, то после отъезда из России он работал волонтером в польском штабе по приему украинских беженцев, а также на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ.

«В ходе своих концертов на территории стран Европейского Союза выступают против проведения специальной военной операции, транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России», — уточнили в пресс-службе.

В ФСБ добавили, что в отношении Комиссаренко и Романова также приняли решение о закрытии въезда на территорию России.

В начале февраля белорусское КГБ включило Комиссаренко в список террористов, а Минский суд заочно приговорил комика к шести годам тюрьмы по трем статьям УК.

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