Стендап-комика Славу Комиссаренко приговорили к шести годам колонии

Комиссаренко признали виновным по трем статьям республиканского УК — в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, клевете в отношении президента и его оскорблении.

Если правоохранительным органам удастся задержать комика, он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Сейчас Комиссаренко проживает в Чехии. Новость об уголовном деле он с иронией комментировал в социальных сетях.

«Очень хотел явиться, к сожалению, не получилось. Спасибо, что есть возможность дистанционно решить вопросик», — писал комик.

До переезда в Чехию Комиссаренко несколько лет жил в Москве. На своих концертах он неоднократно осуждал политику Лукашенко, пародировал его и называл «чык-чырыком».