Лимит баллов работающим пенсионерам предложили поднять в России

Правительство России может изменить правила начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) у работающих пенсионеров. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

По его информации, в рамках национального проекта «Кадры» предусмотрено увеличение ИПК с трех до десяти.

Работающие пенсионеры сейчас могут получить не более трех ИПК в год. Корректировка правила позволит им накапливать баллы на равных условиях с населением в трудоспособном возрасте. При этом в Минтруде отметили, что паспорт и структура этого нацпроекта пока что не утверждена и все еще дорабатывается.

ИПК — значение, которое отражает пенсионные права для застрахованных лиц на страховую пенсию. В баллы конвертируются страховые взносы, которые по законодательству выплачивает работодатель.

Ранее стали известны три категории россиян, которым прибавят пенсию с 1 сентября.