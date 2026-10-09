Мощи святителя Луки в Симферополе временно перенесут в собор

В Симферополе мощи святителя Луки временно перенесут из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский собор из-за масштабной реставрации обители. Об этом сообщил клирик монастыря протоиерей Григорий, передает телеканал «Крым24» .

На время ремонта богослужения продолжатся в Александро-Невском соборе. Молебны и акафисты планируют проводить ежедневно в 12 часов дня по местному времени.

В ходе реставрации в монастыре обновят фасад и внутреннюю роспись главного храма, а также приведут в порядок другие здания. Священнослужитель назвал первый этап работ самым важным для возвращения монастырю прежней красоты.