«Либеральная диктатура». Сенатор Пушков прокомментировал арест Дурова во Франции

Пушков об аресте Дурова: диктатура не любит играющих не по правилам одиночек

Фото: РИА «Новости»

Либеральная диктатура не терпит одиночек, которые играют не по ее правилам. Так глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

«В Париже сегодня был задержан Павел Дуров. Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. [Владельцу соцсети X] Илону Маску приготовиться», — сказал он.

Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже во Франции, куда он приземлился на частном самолете. Ордер на предпринимателя выписали из-за его отказа сотрудничать с французскими силовиками, что сделало его соучастником ряда преступлений. Как сообщил телеканал TF1, программиста представят судье 25 августа.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что арест Дурова — это предупреждение для всех владельцев онлайн-платформ, которые не хотят цензурировать правду.

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