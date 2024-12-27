Летевший в Минводы самолет Azerbaijan Airlines вернулся в Баку

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщил Report .

По его данным, решение объяснили закрытием воздушного пространства над Махачкалой. Azerbaijan Airlines в ближайшее время проинформирует о решении по рейсам в Россию.

Согласно данным Flightradar24, борт рейса J28717 отправился из Баку в 09:45 и должен был приземлиться в Минводах в 10:20. Воздушное судно пролетело около 150 километров, после чего вернулось в столицу Азербайджана.

В нескольких регионах Северного Кавказа аэропорты приостановили прием и отправку самолетов. В воздушных гаванях ввели план «Ковер» ради обеспечения безопасности полетов. Утром 27 декабря ограничения ввели в аэропортах Сочи, Казани, Волгограда и Астрахани.

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air решила приостановить полеты из Астаны в Екатеринбург в целях безопасности.