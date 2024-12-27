Авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приняла решение о приостановке полетов из Астаны в Екатеринбург по соображениям безопасности. Об этом перевозчик сообщил в Telegram-канале .

«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию», — уточнили в компании.

Самолеты Qazaq Air не будут выполнять рейс Астана — Екатеринбург в период с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года. Полеты возобновятся после повторной оценки рисков.

Тут же перевозчик отметил, что самолеты продолжат летать в Омск и Новосибирск.

Израильская авиакомпания El A ранее сообщила об отмене всех рейсов из Тель-Авива в Москву на этой неделе на фоне крушения пассажирского лайнера Embraer 190 в Казахстане.