Авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Екатеринбург
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приняла решение о приостановке полетов из Астаны в Екатеринбург по соображениям безопасности. Об этом перевозчик сообщил в Telegram-канале.
«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию», — уточнили в компании.
Самолеты Qazaq Air не будут выполнять рейс Астана — Екатеринбург в период с 28 декабря текущего года по 27 января 2025 года. Полеты возобновятся после повторной оценки рисков.
Тут же перевозчик отметил, что самолеты продолжат летать в Омск и Новосибирск.
Израильская авиакомпания El A ранее сообщила об отмене всех рейсов из Тель-Авива в Москву на этой неделе на фоне крушения пассажирского лайнера Embraer 190 в Казахстане.
АНО «Диалог» подала иск против Минюста США после обвинений ФБР
Футболисты из Лобни стали призерами первенства Московской области
Мингосуправления Подмосковья вручило благодарности IT-компаниям
В России появился препарат, уничтожающий метастазы при раке предстательной железы
Альпинисты в костюмах Дедов Морозов навестили детей в Раменской больнице
Папа римский согласился посетить Украину
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте