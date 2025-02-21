Лесные пожары будут угрожать 30 российским регионам уже в марте

Лесные пожары могут начаться в 30 российских регионах уже в марте. Об этом со ссылкой данные Авиалесоохраны сообщила газета «Известия» .

По данным организации, под риском оказались почти 30 регионов в Центральном, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском федеральном округах и на Дальнем Востоке.

Среди них Белгородская, Брянская, Воронежская, Московская области, а также западная и центральная части Курской, Смоленской и Орловской областей.

Специалисты составили прогноз, проанализировав данные о погоде в декабре–январе и весной 2025 года. Также они изучили статистику прошлых лет и учли данные многомерного анализа.

Ранее Роскосмос опубликовал фото с лесными пожарами в Калифорнии. Огонь охватил районы округа Лос-Анджелес. Пламя начало стремительно распространяться в январе. Общая площадь пожаров превысила 16 тысяч гектаров. Президент США Дональд Трамп сравнил ущерб от происшествия с последствиями ядерного удара.