Лесничему из Подмосковья подарят автомобиль за подбор главной новогодней елки

Старшему лесничему Дровинского участкового лесничества в Подмосковье Игорю Левочкину, подобравшему главную новогоднюю елку страны, подарят автомобиль Chevrolet Niva. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Она будет исключительно рабочая, в целях осуществления своих функциональных обязанностей», — уточнил директор Бородинского филиала «Мособллеса» Махач Ширинов.

Он рассказал, что дерево нашли еще летом после тщательного патрулирования, занявшего четыре месяца. Перед тем как утвердить кандидатуру, ель как следует изучили и измерили.

Высота выбранного дерева — 25 метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров. Установят елку на Соборной площади Московского Кремля.

Ранее аналитики назвали среднюю цену на искусственные новогодние елки в этом году — 4583 рубля. Стоимость по сравнению с прошлым годом возросла на 4%, а объем продаж сократился.