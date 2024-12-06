По данным организации, средняя цена на главный новогодний атрибут в 2024 году — 4583 рубля.

«Цена увеличилась на 4% по сравнению с предыдущим периодом. При этом объем продаж сократился на 20%», — отметили специалисты.

Они также рассказали, что в 2023-м были зафиксированы продажи 14 746 искусственных елок, в текущем году — 11 802 штук. Приобретение елочных игрушек в 2024 году в среднем обойдется в 275 рублей, добавили в «Такском».