Аналитики платформы фискальных данных «Такском» просмотрели более 56 миллиардов кассовых чеков и установили среднюю стоимость искусственных елок. Результаты исследования опубликовал RT.
По данным организации, средняя цена на главный новогодний атрибут в 2024 году — 4583 рубля.
«Цена увеличилась на 4% по сравнению с предыдущим периодом. При этом объем продаж сократился на 20%», — отметили специалисты.
Они также рассказали, что в 2023-м были зафиксированы продажи 14 746 искусственных елок, в текущем году — 11 802 штук. Приобретение елочных игрушек в 2024 году в среднем обойдется в 275 рублей, добавили в «Такском».
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